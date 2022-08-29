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Сегодня, 18:05

Колыванов назвал большой потерей для «Динамо» переход Моро в «Болонью» на правах аренды

Алексей Еремин
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал переход полузащитника Никола Моро из московского клуба в «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

«Уход Моро — это большая потеря для команды, он один из основных игроков в центральной зоне, как и Шиманьский. Нужно теперь искать замену на этой позиции. Непонятно, зачем он приходил, чтобы сейчас снова уехать. Раз он не приостановил контракт, то есть надежда, что может вернуться из аренды. Наверное, ему так удобно, пошел в аренду чтобы получать деньги с двух сторон», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

24-летний хорват выступал за «Динамо» с 2020 года. За клуб хавбек провел 66 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах РПЛ за бело-голубых и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-ukhod-moro-eto-bolshaya-poterya-dlya-dinamo-1347654/
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