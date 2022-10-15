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Баринов — о немецком периоде в «Локомотиве»: «Тяжелый. Дай Бог, сейчас все наладится»

Баринов назвал немецкий период в «Локомотиве» тяжелым
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

— Как прошло твое прощание с Плутником?

— Никак. Не общались. Возможно, созвонимся, пожелаем друг другу удачи.

— Как бы ты мог одним словом назвать немецкий период жизни команды?

— Тяжелый. Вы сами сказали, что много тренеров. Нужна была встряска, мы это прекрасно понимали. Дай Бог, сейчас все наладится.

— У Вадима Шпинева главный вопрос: кто сядет в тюрьму?

— После чего?

— После того, как были уволены Цорн, тренер и ушел Плутник. Это жесточайше высказывание, такого раньше не было. Вы не согласны с такой постановкой вопроса?

— Во-первых, я не знаю, о чем речь идет. Спрошу, конечно, у Вадика, кем он больше всего недоволен.

— Ты сказал, что период тяжелый, а если искать какой-то позитив этом? Говорят, что идеи были здравые

— Были, но не дали результат. Получается, не такие здравые. Не могу сказать ничего плохого. Просто не получилось. Бывает так, что приезжает такой суперсильный нападающий, но не получается у него здесь. У них также не получилось.

— Каким вы видите свое будущее?

— Вопрос надо задавать «Локомотиву». Не пропаду, как говорится.

— У вас нет ощущения, что проект «Локомотива» нынешний сохраняет свою амбициозность?

— Конечно. Я всегда об этом говорю. Но сейчас за чемпионство мы уже не будем бороться.

— Что позволяет говорить о том, что у вас сохраняются амбиции?

— Кубок и вылазить из дерьма, в котором мы оказались.

— Что такое сегодня произошло, что ты говоришь, что будете повышать свое положение?

— Биться надо друг за друга. Мы сейчас находимся в таком положении, когда нет права на ошибку нигде. Единственный вариант — упростить игру. Что мы сегодня и сделали. Но при этом мы добились результата. Кому-то не понравилось, кто-то будет критиковать: «Вот они много мяч выбивают». Но мы выиграли и это принципиальная игра. Искренних, верных, любящих наших болельщиков поздравляю с победой. Для них это очень важно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
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15.10 14:00
Химки – Факел
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15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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 - : -
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Г
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 11
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Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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П
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Александр Соболев

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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