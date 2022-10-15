Баринов — о немецком периоде в «Локомотиве»: «Тяжелый. Дай Бог, сейчас все наладится»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.
— Как прошло твое прощание с Плутником?
— Никак. Не общались. Возможно, созвонимся, пожелаем друг другу удачи.
— Как бы ты мог одним словом назвать немецкий период жизни команды?
— Тяжелый. Вы сами сказали, что много тренеров. Нужна была встряска, мы это прекрасно понимали. Дай Бог, сейчас все наладится.
— У Вадима Шпинева главный вопрос: кто сядет в тюрьму?
— После чего?
— После того, как были уволены Цорн, тренер и ушел Плутник. Это жесточайше высказывание, такого раньше не было. Вы не согласны с такой постановкой вопроса?
— Во-первых, я не знаю, о чем речь идет. Спрошу, конечно, у Вадика, кем он больше всего недоволен.
— Ты сказал, что период тяжелый, а если искать какой-то позитив этом? Говорят, что идеи были здравые
— Были, но не дали результат. Получается, не такие здравые. Не могу сказать ничего плохого. Просто не получилось. Бывает так, что приезжает такой суперсильный нападающий, но не получается у него здесь. У них также не получилось.
— Каким вы видите свое будущее?
— Вопрос надо задавать «Локомотиву». Не пропаду, как говорится.
— У вас нет ощущения, что проект «Локомотива» нынешний сохраняет свою амбициозность?
— Конечно. Я всегда об этом говорю. Но сейчас за чемпионство мы уже не будем бороться.
— Что позволяет говорить о том, что у вас сохраняются амбиции?
— Кубок и вылазить из дерьма, в котором мы оказались.
— Что такое сегодня произошло, что ты говоришь, что будете повышать свое положение?
— Биться надо друг за друга. Мы сейчас находимся в таком положении, когда нет права на ошибку нигде. Единственный вариант — упростить игру. Что мы сегодня и сделали. Но при этом мы добились результата. Кому-то не понравилось, кто-то будет критиковать: «Вот они много мяч выбивают». Но мы выиграли и это принципиальная игра. Искренних, верных, любящих наших болельщиков поздравляю с победой. Для них это очень важно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1