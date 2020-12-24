Полузащитник Липовой вернулся в «Динамо»
Московское «Динамо» в Twitter объявило о возвращении полузащитника Данила Липового.
Футболист с августа 2020 года находился в аренде в «Химках». За это время 21-летний игрок провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
В январе Липовой вместе с «Динамо» полетит на сборы в Турцию.
В составе московского клуба футболист играет с 2015 года. За основную команду Липовой провел всего 5 матчей.
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