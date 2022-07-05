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Геркус обратился к болельщикам «Локомотива» после получения работы в «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус обратился к болельщикам «Локомотива», где он раньше занимал должность президента и генерального директора.

«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локо» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо».

Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые теплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже.

Но время идет, у «Локо», как известно, свой путь, у меня свой. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать», — написал Геркус в Telegram-канале.

Отметим, что после ухода из «Локомотива» Геркус говорил, что не будет работать в другом клубе, а тем более в «Торпедо», которое является принципиальным соперником для болельщиков «Локомотива».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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