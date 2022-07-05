Геркус обратился к болельщикам «Локомотива» после получения работы в «Торпедо»
Новый директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус обратился к болельщикам «Локомотива», где он раньше занимал должность президента и генерального директора.
«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локо» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо».
Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые теплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже.
Но время идет, у «Локо», как известно, свой путь, у меня свой. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать», — написал Геркус в Telegram-канале.
Отметим, что после ухода из «Локомотива» Геркус говорил, что не будет работать в другом клубе, а тем более в «Торпедо», которое является принципиальным соперником для болельщиков «Локомотива».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -