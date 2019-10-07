Полузащитник «Краснодара» Скопинцев во время матча со «Спартаком» получил травму. Диагноз определят в Германии

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев на 93-й минуте матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) получил травму и отправился в Германию для определения характера повреждения.

— Очередная потеря в составе «горожан», Дмитрий Скопинцев после матча «Краснодар» — «Спартак» отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства, — написал «Краснодар» в Twitter.

Во всех турнирах с начала этого сезона он провел 5 матчей, в которых он забил один гол.

Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча #КраснодарСпартак отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.



Дмитрий получил травму на 93-й минуте матча. pic.twitter.com/fAdEUXz5iU — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019

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