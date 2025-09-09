Перрен — об аэропорте Краснодара: «Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в интервью «СЭ» ответил на вопрос о закрытом аэропорте в городе Краснодаре.

— Аэропорт в Краснодаре закрыт, есть определенные ограничения. Ты думал об этом перед переходом?

— Конечно, размышлял об этом перед подписанием контракта. С семьей обсуждали все аспекты, и такие тоже. Но мы знали об этом, принимая решение приехать сюда, и были готовы к таким условиям. Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом.

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 6 матчей за «быков» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.