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Фомин — о пенальти в ворота «Динамо»: «И без ВАР было понятно. Здесь вопрос в первую очередь к нам»

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о пропущенных голах от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Если сравнивать с игрой на Кубок, то принципиально что-то отличалось на поле?

— Не знаю, со стороны виднее. По ощущениям равная игра была. И большая разница, при каком счете уходить на перерыв — 0:0 или 0:1. Поэтому сами себе пенальти привозим, потом исполнительское мастерство и уже пришлось отыгрываться. Сегодня так, будем работать.

— Гол в раздевалку не сломил «Динамо»?

— Считаю, что второй тайм хорошо провели. Не бросили весла, руки. Что-то получалось, что-то нет. Желание было, играли более менее качественно.

— Второй гол у тебя с дальней дистанции. Может наигрываете это?

— Мы тренируем это. Но я стал чаще бить, пробовать это делать.

— Как нужно играть в штрафной в эпоху, когда чуть ли не за каждое касание ставят пенальти?

— Там и без ВАР было понятно, что это пенальти. Здесь вопрос не о судействе, а в первую очередь к нам, как мы играем. Нужно внимательно играть последние минуты.

— Вы только что сказали, что интерес к его персоне велик, возможно, он у нас ненадолго. Я правильно понял, что вы имеете в виду интерес от других клубов? Правильно понимаю, что он выходит в основе, потому что в будущем клуб планирует за него выручить деньги, поэтому нужно, чтобы он играл?

— Нет, мы не занимаемся такого рода бизнесом, абсолютно бизнес ради бизнеса. Нам важно, чтобы игрок прогрессировал, что он и делает. Уедет он или нет, пока не можем этого сказать. Но интерес был и после чемпионата Южной Америки, где он сыграл очень уверенно. Уже тогда клубы обозначали интерес. Сейчас есть к нему интерес, он играет, набирается опыта. Сейчас есть возможность для скаутов и представителей других клубов посмотреть полноценно его на взрослом уровне в нашем чемпионате.

В Бразилии он играл не так много и не так часто, но все видят его потенциал. У него есть ошибки, но он еще очень молод. Та позиция, на которой он выступает, очень-очень востребована во всем мире. Думаю, такое возможно. Я не говорю, что он уедет. Думаю, что такой вариант есть точно, потому что, повторюсь, важная позиция, клубов много, которые ищут на такую позицию игрока с левой ногой, с хорошей и качественной передачей. Такое возможно.

(Георгий Горностаев)

Даниил Фомин
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