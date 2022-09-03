Захарян о несостоявшемся переходе в «Челси»: «Ребята в раздевалки шутили, подкалывали»

Захарян рассказал о реакции одноклубников на несостоявшийся переход в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Челси».

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

— Как ребята реагировали?

— Они меня подкалывали. Шутили в раздевалке.

—У тебя не будет из-за этой ситуации проблем с мотивацией?

— Я стараюсь и работаю на сто процентов. Сейчас я набираю форму, так как чуть-чуть пропустил часть предсезонки.

— Какая у тебя была реакция, когда узнал, что тобой интересуется «Челси»?

— Я знал, что они и раньше мной интересовались. Это были зимой. Конечно, приятно, что такие большие клубы следят за мной. Я буду стараться еще. Да, сейчас что-то не получается, есть критика в мой адрес, но я все понимаю. Буду стараться исправлять ситуацию.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.