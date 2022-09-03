Захарян о несостоявшемся переходе в «Челси»: «Ребята в раздевалки шутили, подкалывали»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Челси».
1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.
— Как ребята реагировали?
— Они меня подкалывали. Шутили в раздевалке.
—У тебя не будет из-за этой ситуации проблем с мотивацией?
— Я стараюсь и работаю на сто процентов. Сейчас я набираю форму, так как чуть-чуть пропустил часть предсезонки.
— Какая у тебя была реакция, когда узнал, что тобой интересуется «Челси»?
— Я знал, что они и раньше мной интересовались. Это были зимой. Конечно, приятно, что такие большие клубы следят за мной. Я буду стараться еще. Да, сейчас что-то не получается, есть критика в мой адрес, но я все понимаю. Буду стараться исправлять ситуацию.
В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|
2
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
4
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
6
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
12
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|7
|1
|1