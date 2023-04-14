Зделар — о большом количестве матчей: «Было бы то же самое, если бы мы играли в Еврокубках»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о большом количестве матчей в текущем сезоне.

«Очень много матчей? Мы должны привыкать. Было бы то же самое, если бы мы играли в Еврокубках. Мы играем по три игры за неделю. Мы профессионалы, которые должны привыкать к этому», — сказал Зделар «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний серб провел 27 матчей за ЦСКА из 30 возможных, в которых заработал 5 желтых карточек