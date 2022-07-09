Кучаев о сборах в Новогорске: «Очень сложно приходится физически и иногда морально»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как проходят сборы команды в Новогорске.
«Для футболиста сборы — непростое время. Нагрузки порой даже выше, чем во время футбольных матчей. Поэтому каждый из нас подходит очень ответственно к каждой тренировке, а у нас их две в течение дня. Очень сложно приходится физически и иногда морально, но сейчас очень важно следить за питанием, за восстановлением, за сном», — сказал Кучаев в интервью для пресс-службы ЦСКА.
В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал за «Рубин на правах аренды. 1 июня казанский клуб объявил о завершении срока арендного соглашения с российским полузащитником.
В прошедшем сезоне Кучаев забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах за «Рубин». Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -