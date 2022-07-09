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Кучаев о сборах в Новогорске: «Очень сложно приходится физически и иногда морально»

Полузащитник ЦСКА Кучаев рассказал, как проходят сборы команды в Новогорске
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как проходят сборы команды в Новогорске.

«Для футболиста сборы — непростое время. Нагрузки порой даже выше, чем во время футбольных матчей. Поэтому каждый из нас подходит очень ответственно к каждой тренировке, а у нас их две в течение дня. Очень сложно приходится физически и иногда морально, но сейчас очень важно следить за питанием, за восстановлением, за сном», — сказал Кучаев в интервью для пресс-службы ЦСКА.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист выступал за «Рубин на правах аренды. 1 июня казанский клуб объявил о завершении срока арендного соглашения с российским полузащитником.

В прошедшем сезоне Кучаев забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах во всех турнирах за «Рубин». Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow

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