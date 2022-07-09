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Сегодня, 15:59

«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Урал» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Уже на шестой минуте встречи клуб из Екатеринбурга остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Даниел Мишкич.

Голами в составе «Крыльев» отметились Александр Коваленко, Сергей Пиняев и Денис Якуба.

Матч проходил в формате 3 таймов по 40 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Крылья Советов» — 0:3 (0:0)

Голы: Коваленко, 63 (0:1). Пиняев, 65 (0:2). Д.Якуба, 90+24 (0:3).

«Урал»: Помазун (Д.Ландаков, 81), Герасимов (Арт.Мамин, 81), Гогличидзе (Ю.Бавин, 81), Кузьмичев (М.Бевеев, 81), Евсеев (Каштанов, 41), Подберезкин (Быковский, 81), Егорычев (Коновалов, 81. Р.Емельянов, 90+10), Мишкич (Галанин, 6), Железнов (А.Юшин, 64), Сунгатулин, Бикфалви (Гаджимурадов, 64).

«Крылья Советов»: Ломаев (Е.К.Фролов, 81), Солдатенков (А.Никитенков, 81), Гапонов (В.Тепляков, 81), Горшков (М.Витюгов, 81), Бейл, Ежов (Д.Липовой, 81), Глушенков (Б.Соколов, 61), Пиняев (Д.Великородный, 75), Иванисеня (Д.Якуба, 41), Цыпченко (Н.Хлусов, 81), Коваленко.

Предупреждения: Иванисеня, 6. Коваленко, 27.

Удаление: Мишкич, 6.

9 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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