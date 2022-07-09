«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Урал» в товарищеском матче
«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:0 в товарищеском матче.
Уже на шестой минуте встречи клуб из Екатеринбурга остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Даниел Мишкич.
Голами в составе «Крыльев» отметились Александр Коваленко, Сергей Пиняев и Денис Якуба.
Матч проходил в формате 3 таймов по 40 минут.
Товарищеские матчи. Клубы
«Урал» — «Крылья Советов» — 0:3 (0:0)
Голы: Коваленко, 63 (0:1). Пиняев, 65 (0:2). Д.Якуба, 90+24 (0:3).
«Урал»: Помазун (Д.Ландаков, 81), Герасимов (Арт.Мамин, 81), Гогличидзе (Ю.Бавин, 81), Кузьмичев (М.Бевеев, 81), Евсеев (Каштанов, 41), Подберезкин (Быковский, 81), Егорычев (Коновалов, 81. Р.Емельянов, 90+10), Мишкич (Галанин, 6), Железнов (А.Юшин, 64), Сунгатулин, Бикфалви (Гаджимурадов, 64).
«Крылья Советов»: Ломаев (Е.К.Фролов, 81), Солдатенков (А.Никитенков, 81), Гапонов (В.Тепляков, 81), Горшков (М.Витюгов, 81), Бейл, Ежов (Д.Липовой, 81), Глушенков (Б.Соколов, 61), Пиняев (Д.Великородный, 75), Иванисеня (Д.Якуба, 41), Цыпченко (Н.Хлусов, 81), Коваленко.
Предупреждения: Иванисеня, 6. Коваленко, 27.
Удаление: Мишкич, 6.
9 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
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|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -