«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Урал» в товарищеском матче

«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:0 в товарищеском матче.

Уже на шестой минуте встречи клуб из Екатеринбурга остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Даниел Мишкич.

Голами в составе «Крыльев» отметились Александр Коваленко, Сергей Пиняев и Денис Якуба.

Матч проходил в формате 3 таймов по 40 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Крылья Советов» — 0:3 (0:0)

Голы: Коваленко, 63 (0:1). Пиняев, 65 (0:2). Д.Якуба, 90+24 (0:3).

«Урал»: Помазун (Д.Ландаков, 81), Герасимов (Арт.Мамин, 81), Гогличидзе (Ю.Бавин, 81), Кузьмичев (М.Бевеев, 81), Евсеев (Каштанов, 41), Подберезкин (Быковский, 81), Егорычев (Коновалов, 81. Р.Емельянов, 90+10), Мишкич (Галанин, 6), Железнов (А.Юшин, 64), Сунгатулин, Бикфалви (Гаджимурадов, 64).

«Крылья Советов»: Ломаев (Е.К.Фролов, 81), Солдатенков (А.Никитенков, 81), Гапонов (В.Тепляков, 81), Горшков (М.Витюгов, 81), Бейл, Ежов (Д.Липовой, 81), Глушенков (Б.Соколов, 61), Пиняев (Д.Великородный, 75), Иванисеня (Д.Якуба, 41), Цыпченко (Н.Хлусов, 81), Коваленко.

Предупреждения: Иванисеня, 6. Коваленко, 27.

Удаление: Мишкич, 6.

9 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».