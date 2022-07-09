Ташаев опроверг информацию о том, что находится на просмотре в «Ахмате»

Полузащитник Александр Ташаев прокомментировал информацию о том, что он находится на просмотре в «Ахмате».

— Появилась информация, что вы сейчас в Грозном на просмотре в «Ахмате», так ли это?

— Нет, это не так.

— Есть ли сейчас варианты с продолжением карьеры?

— Пока ничего не хочу говорить об этом, — приводит слова Ташаева «РБ Спорт».

Последним клубом полузащитника был «Ротор». По итогам прошедшего сезона волгоградский клуб вылетел во Вторую лигу. Также 27-летний россиянин выступал за московские «Динамо» и «Спартак».