Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в прямом эфире

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал в прямом эфире «Ак Барс ТВ».

Во время эфира на канале хоккейного клуба футболист съел конину по просьбе ведущего.

Whaaaaaaaaaaaa ?

Ильзат Ахметов и конина pic.twitter.com/yGmEf8EbdT — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 11, 2020

— Ешь конину! Ешь конину давай!, — сказал ведущий.

— Это священное животное для нашего клуба. Да простят меня болельщики ЦСКА, — отреагировал игрок.

— Не простят они тебя! Напомню, что это конина, — ответил ему ведущий.

22-летний Ильзат Ахметов в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА и забил три мяча при трех голевых передачах.