Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в прямом эфире
00:43
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал в прямом эфире «Ак Барс ТВ».
Во время эфира на канале хоккейного клуба футболист съел конину по просьбе ведущего.
Whaaaaaaaaaaaa ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 11, 2020
Ильзат Ахметов и конина pic.twitter.com/yGmEf8EbdT
— Ешь конину! Ешь конину давай!, — сказал ведущий.
— Это священное животное для нашего клуба. Да простят меня болельщики ЦСКА, — отреагировал игрок.
— Не простят они тебя! Напомню, что это конина, — ответил ему ведущий.
22-летний Ильзат Ахметов в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА и забил три мяча при трех голевых передачах.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...