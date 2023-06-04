Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш приехал на премию РПЛ по итогам сезона вместе с Промесом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на премию РПЛ по итогам сезона вместе с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

«Мое настроение? Как всегда! Отлично!» — сказал Промес. На вопрос, кто является лучшим, форвард «Спартака» показал на Зиеша.

Ранее стало известно, что Зиеш станет гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

Зиеш вместе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом будут наблюдать за встречей со скамейки «Бей Беги». Президентами этого клуба являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.