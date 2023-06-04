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Белоус: «Галактионов и Нагорных сработали успешно, «Локомотив» будет бороться за медали в следующем сезоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил перспективы железнодорожников после сезона-2022/23.

«Сезон «Локомотива» надо делить на до прихода Галактионова и после. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо. Я бы еще отметил приход Нагорных. Галактионов и Нагорных сработали очень успешно. Что касается первой части сезона, команда находилась в зоне стыков, поэтому такой результат был крайне неудовлетворительным. Немцы устроили заваруху, им выдали карт-бланш и произошла катастрофа. Большой успех «Локомотива» в том, что они завершили сезон на 8 месте.
Безусловно, Дзюба помог. Считаю, что в перспективе ему нужна замена, но он может и в следующем сезоне помочь железнодорожникам. У Артема прекрасная техника, он здорово играет в подыгрыше. Да, Артем потерял скорость, но ему уже 35 лет. Думаю, в следующем году команда поборется за медали, но нужно обязательно усиление в каждую линию», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-galaktionov-i-nagorny-h-srabotali-uspeshno-lokomotiv-budet-borot-sya-za-medali-v-sleduyushhem-sezone/
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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