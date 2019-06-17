Полузащитник "Арсенала" Горбатенко стал отцом в третий раз

Полузащитник "Арсенала" Игорь Горбатенко стал отцом в третий раз. В семье футболиста и его супруги Виктории родилась дочка. Девочку назвали Полина.
Супруги уже воспитывают дочь Серафиму и сына Матвея.
- За время летней паузы в семье нашего футболиста Игоря Горбатенко произошло радостное событие.Поздравляем счастливых родителей с рождением дочки и желаем расти ей здоровой и счастливой! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
👶🏻👍🏻Игорь в третий раз стал папой!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 июня 2019 г.
📍За время летней паузы в семье нашего футболиста Игоря Горбатенко произошло радостное событие.
🎊🎉У полузащитника и его супруги Виктории родилась дочка. Девочку назвали Полина.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 июня 2019 г.
😘Поздравляем счастливых родителей с рождением дочки и желаем расти ей здоровой и счастливой! pic.twitter.com/efHhjZaT2w