Полузащитник "Арсенала" Горбатенко стал отцом в третий раз

Полузащитник "Арсенала" Игорь Горбатенко стал отцом в третий раз. В семье футболиста и его супруги Виктории родилась дочка. Девочку назвали Полина.

Супруги уже воспитывают дочь Серафиму и сына Матвея.

- За время летней паузы в семье нашего футболиста Игоря Горбатенко произошло радостное событие.Поздравляем счастливых родителей с рождением дочки и желаем расти ей здоровой и счастливой! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

👶🏻👍🏻Игорь в третий раз стал папой!



📍За время летней паузы в семье нашего футболиста Игоря Горбатенко произошло радостное событие. — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 июня 2019 г.