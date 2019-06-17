14:24 | Футбол — РПЛ

Полузащитник "Арсенала" Горбатенко стал отцом в третий раз

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Полузащитник "Арсенала" Игорь Горбатенко стал отцом в третий раз. В семье футболиста и его супруги Виктории родилась дочка. Девочку назвали Полина.

 Супруги уже воспитывают дочь Серафиму и сына Матвея.

- За время летней паузы в семье нашего футболиста Игоря Горбатенко произошло радостное событие.Поздравляем счастливых родителей с рождением дочки и желаем расти ей здоровой и счастливой! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 

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