«Химки» обыграли «Енисей» в товарищеском матче

«Химки» обыграли «Енисей» со счетом 4:2 в товарищеском матче.

После первого тайма счет в игре был 2:0 в пользу «Енисея», одни гол был забит с 11-метровой отметки. Во втором тайме подмосковная команды забила четыре гола, два из них с пенальти.

Эта игра стала заключительной для «Химок» на сборах.