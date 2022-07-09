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Сегодня, 14:03

«Химки» обыграли «Енисей» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Химки» обыграли «Енисей» со счетом 4:2 в товарищеском матче.

После первого тайма счет в игре был 2:0 в пользу «Енисея», одни гол был забит с 11-метровой отметки. Во втором тайме подмосковная команды забила четыре гола, два из них с пенальти.

Эта игра стала заключительной для «Химок» на сборах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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