Полузащитник «Алании» Абдоков: «ЦСКА приглашал на просмотр, но клуб не отпустил»

Полузащитник «Алании» Нури Абдоков рассказал об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА приглашал на просмотр, насколько я знаю. Но тогда клуб не отпустил. Надо признать — правильно сделал, на тот момент я не был готов ехать на просмотр», — сказал Абдоков.

В середине июля стало известно, что Абдоков стал игроком «Алании». Полузащитник подписал с клубом из Владикавказа трехлетний контракт.