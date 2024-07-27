Полузащитник «Алании» Абдоков: «ЦСКА приглашал на просмотр, но клуб не отпустил»
Полузащитник «Алании» Нури Абдоков рассказал об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.
«ЦСКА приглашал на просмотр, насколько я знаю. Но тогда клуб не отпустил. Надо признать — правильно сделал, на тот момент я не был готов ехать на просмотр», — сказал Абдоков.
В середине июля стало известно, что Абдоков стал игроком «Алании». Полузащитник подписал с клубом из Владикавказа трехлетний контракт.
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|1
|0
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|3
|
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|
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|
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|0
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
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|Пари НН
|2
|0
|0
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|0
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|
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