Погребняк уверен, что у Юрана летом появятся интересные предложения

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил тренерские перспективы Сергея Юрана.

Ранее главный тренер «Пари НН» заявил, что в ближайшее время сможет взять чемпионство с командой уровня «Спартака» или «Зенита».

«Он не раз это доказывал. Во всех своих бывших командах он выполнял все поставленные задачи руководства. Квалификации и финансы «Пари НН», наверное, не позволяют клубу бороться за чемпионство, но я уверен, что летом у Юрана появятся более интересные предложения», — цитирует Погребняка Metaratings.ru.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. На данный момент команда под его руководством занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 16 туров.