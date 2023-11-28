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Сегодня, 17:15

Асхабадзе сообщил, что процедуры по лицензированию арены «Факела» пройдут до конца весны

Алина Савинова
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ходе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Десятитысячный стадион станет домашней ареной «Факела» на определенный срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. В данном направлении ведется активная работа. Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что десятитысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодежной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов», — цитирует Асхабадзе RT.

Ожидается, что арена будет введена в эксплуатацию весной 2024 года. К этому времени планируется проведение всех процедур по лицензированию и тестового матча. По словам гендиректора воронежского клуба, сооружение будет соответствовать всем современным тенденциям.

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237776-ashabadze-fakel-arena-otkrytie
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 16:30
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 - : -
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 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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