Нападающий "Урала" Павел Погребняк приехал на заседание комитета по этике РФС. Сегодня состоится рассмотрение обращения президента РФС Александра Дюкова по поводу высказывания форварда о натурализованных игроках сборной России. Ранее он сказал: "Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий".

По всей видимости, речь шла о единственном игроке национальной команды, который подпадает под описание, – нападающем "Краснодара" Ари. В активе урожденного бразильца два матча в составе сборной России.