"Подумала, чтобы мне в голову не прилетело". Показания свидетеля по делу Кокорина и Мамаева в суде

Свидетель драки в кафе "Кофемания" с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Виктория Павлова в ходе заседания Пресненского суда рассказала о поведении компании игроков.

Нападающий "Зенита", его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года стали участниками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин – в кафе и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Кого-то конкретно помните? – вопрос адвоката Ромашова.

– Вот этого человека (показывает на А.Кокорина). Он сделал несколько шагов. Я тогда подумала, чтобы мне что-то в голову не прилетело.

– Что делал Александр Кокорин? Он просто ходил?

– Это была группа товарищей, которые принимали участие в конфликте. Были крики. Я не видела, чтобы кто-то конкретно кого-то бил. Но ситуация была нервозная, билась посуда, двигалась мебель, были крики. Сложилось впечатление, что это может угрожать моему здоровью.

– Отойти не могли?

– Знаете, я в тот момент об этом не думала. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

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