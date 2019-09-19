«Почта России» стала партнером РФС

Госкомпания «Почта России» стала партнером и спонсором Российского футбольного союза, об этом сообщили глава РФС Александр Дюков и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Также членами попечительского совета стали генеральный директор группы «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и президент концерна «Альянс» Муса Бажаев.

— Мы будем заниматься популяризацией массового футбола, — сказал Подгузов журналистам. — В «Почте России» 42 тысячи отделений, мы присутствуем в каждом уголке нашей страны, а футбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. «Почту России» принимают в попечительский совет, безусловно, материально мы поучаствуем в деятельности этого органа. Также это различные совместные маркетинговые акции.

— О каких объемах спонсорской помощи идет речь?

— О растущем. Мы еще вырабатываем сумму.

— Это и партнерские, и спонсорские отношения, — добавил Дюков. — Речь идет о спонсорской помощи, она будет использоваться для осуществления проектов по развитию детско-юношеского футбола. С другой стороны, это совместные акции, совместные активности, которые будет способствовать популяризации футбола.

— Насколько рассчитано соглашение?

— Соглашение подписано до конца 2020 года и предполагает автоматическую пролонгацию еще на два года.

— Владимир Лисин может войти в попечительский совет?

— Да, вполне возможно, что еще одним членом совета станет Владимир Лисин. Сегодня он был в качестве приглашенного гостя, активно участвовал во всех дискуссиях. Вы же знаете, он сам по себе человек с активной жизненной позицией, он знает спорт, любит его, и футбол, безусловно, ему интересен. (Александр Рогулев)

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