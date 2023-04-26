Пименов: «Я за расширение РПЛ, но против изменения нынешнего регламента»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов выступил против изменений формата проведения РПЛ.

«Лично я за расширение РПЛ, но против изменения нынешнего регламента. Как мы видим, в Кубке России произошли изменения, стало больше матчей. Это интересно. И еще хочется, чтобы РПЛ перешла на систему «весна-осень», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться раунд плей-офф.