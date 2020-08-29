Почему «Спартак» не убрал третьего центрального защитника после удаления у «Арсенала»? Объясняет Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему не стал снимать третьего центрального защитника в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (2:1) после удаления у туляков.

— Почему не сняли сегодня с игры одного центрального защитника после удаления в составе соперника?

— Можно было бы сделать так. Возможно, это помогло бы забить третий гол и решить судьбу игры. Но мы так же могли и пропустить. Для меня поменять схему непринципиально. Но важно, в какой схеме ребятам удобнее играть. В данный момент это 3-5-2. Кроме того, когда в такой схеме мы владеем мячом, очень важна игра левого и правого центральных защитников — Джикии и Маслова.

«Арсенал» фактически играл по схеме 5-4-0, оставшись вдесятером. И мы могли двигать вперед Джикию или Маслова вперед, при этом один из опорников смещался во фланг, а мы получали преимущество. Не важно, какую схему ты ставишь, важно, как ей пользоваться. (Артем Калинин)