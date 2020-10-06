Почему «Локо» подписал Зе Луиша, а не Манджукича. Отвечает гендиректор клуба Кикнадзе

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему команду пополнил Зе Луиш, а не Марио Манджукич. Сегодня «Локо» объявил о переходе экс-форварда «Порту» и «Спартака».

«Почему не перешел Манджукич? Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс, — цитирует Кикнадзе Sport24. — Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего кроме улыбки вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

Были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать.

Может ли хорват в будущем перейти в «Локо»? Посмотрим. У нас сохранились хорошие отношения. Шла долгая и конструктивная работа, это были переговоры не одного дня и даже не одной недели. С нашей стороны было огромное уважение к такому выдающемуся игроку. Начиная с тренерского штаба, и заканчивая аналитиками, скаутами, юристами. Конечно, мы хотели, чтобы Манджукич был в «Локомотиве».

34-летний Марио Манджукич является свободным агентом. Последним его клубом был катарский «Аль-Духаиль», за который он провел семь матчей и забил один мяч. До этого он выступал за «Ювентус».