Почему Кокорин ударил Пака? Отвечает свидетельница драки

В Пресненском суде города Москвы были заслушаны показания свидетельницы Екатерины Бобковой. Девушка заявила, что чиновник Минпромторга Денис Пак назвал компанию форварда "Зенита" Александра Кокорина "кучкой у***ов".

- Ребята просто пели песню Gangnam Style, - сказала Бобкова. - Пак был не доволен, спрашивал, над ним ли они смеются? Тогда Саша сказал - вы извините, но вы просто похожи на этого исполнителя. Тогда Пак закрыл ноутбук и сказал: "А вы похожи на кучку у***ов". Саша переспросил, кого он назвал этим словом? Пак сказал: "Вас". Тогда Саша его ударил.

- Посуду кто-то при вас бил?

- Я.

- Почему?

- Нервничаю, когда на меня кричат.

- Вам что-то кто-то передавал, что вы в десна втирали?

- Нет! Я вообще наркотики не употребляю. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!