Почему Дзагоев так много травмируется? Версия Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии здоровья Алана Дзагоева. По его словам, хавбек готов вернуться на поле.

— Как дела у Дзагоева? Он вернулся в общую группу?

— Да. Говорю это и сам хочу постучать по столу. Все мы, конечно, ждем с нетерпением, когда он вновь выйдет на поле. У Алана горят глаза, выполняет все что нужно. Такого мотивированного Дзагоева я не видел никогда!

Очень хочется, чтобы у него все получилось. Потому что на данном этапе можно сказать: Алан сделал все, что от него зависело. Врачи, физиотерапевты свою работу провели. А дальше уже многое зависит от удачи и способности организма футболиста выдерживать нагрузки.

— У вас есть понимание, почему на определенном этапе он стал так часто ломаться? Причем травмы у него разные...

— Мне кажется, здесь все на поверхности — генетика. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь