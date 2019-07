Почему Безбородов не назначил пенальти в ворота "Локо"? Все достаточно просто

На 7-й минуте матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" защитник гостей Живоглядов коснулся мяча рукой в своей штрафной площади. Пенальти? Арбитр Владислав Безбородов после вмешательства видеоарбитра (ВАР) Виталия Мешкова и просмотра видеоповтора 11-метровый удар не назначил. Объясню, почему так произошло.

Пойду по порядку. Момент произошел, когда едва началась седьмая минута. Безбородов дал свисток, начались споры, вмешался ВАР, смотревший повторы у себя в микроавтобусе. Судья что-то долго обсуждал с коллегой, а затем побежал к монитору, чтобы посмотреть видеозапись. И после этого объявил, что необходимо возобновить игру спорным мячом. Ушло на все три минуты и 23 секунды. Пауза затянулась.

Почему же Безбородов не наказал Живоглядова пенальти? Предложу обратиться к правилам игры-2019/20. В правиле 12 написано, что it is not usually an offence if the ball touches a player's hand/arm directly from the player's own head or body (including the foot). Если по-русски, то действие футболиста "Локо" не считается фолом. Вот и все.

ВАР (а потом и Безбородов) изучали, где произошел контакт мяча с рукой (пенальти это или штрафной удар) и нарушение ли это правил или нет. (Александр Бобров)

