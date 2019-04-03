По делу Кокорина и Мамаева был допрошен 61 свидетель

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания в Пресненском районном суде Москвы назвал главным свидетелем по делу его клиента видеозапись. Сегодня было принято решение о том, что срок содержания под стражей для хавбека, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого был продлен до 25 сентября 2019 года.

- По делу был допрошен 61 свидетель. Следствие посчитало целесообразным привлечь к процессу 45 свидетелей. Прокурор может выступить с ходатайством о привлечении большего количества свидетелей. Также сторона защиты может представить своих свидетелей и обеспечить их явку, либо попросить суд, чтобы те свидетели, которые не включены в список обвинительного заключения, были вызваны судом.

- Сколько из 45 свидетелей выступают от стороны защиты?

- Мы указываем, что любой свидетель выступает, в том числе, и в пользу защиты, поскольку подтверждает нашу позицию. От обвинения заявлено 45, мы заявляли 61 свидетеля. Это было на стадии следствия.

К сожалению, следствие не сослалось на одного свидетеля, который, как мы говорили, выражал позицию защиты. Суд эти моменты также не учел при рассмотрении нашего ходатайства о необходимости возврата дела прокурору по этому и другим основаниям.

- Кто - главный свидетель?

- Его нет. Главный свидетель - видеозапись. Лучший и объективный свидетель, который объективен и может подтвердить те или иные обстоятельства дела. (Андрей Михайлов)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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