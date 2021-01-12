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Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо»

13:18
Павел Пивоваров. Фото ФК «Динамо»
Павел Пивоваров. Фото ФК «Динамо»
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Павел Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо», сообщает клубная пресс-служба.

Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом клуба и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

Ранее Павел Пивоваров работал исполнительным директором «Зенита».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16074

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