Павел Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо», сообщает клубная пресс-служба.

Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом клуба и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности», — заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

Ранее Павел Пивоваров работал исполнительным директором «Зенита».