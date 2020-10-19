Питер Одемвингие: «Я был удивлен, когда Мозес играл на позиции правого защитника»

Бывший полузащитник «Локомотива», ряда клубов АПЛ и сборной Нигерии Питер Одемвингие в беседе с «СЭ» рассказал о разговоре с Виктором Мозесом. Накануне новичок «Спартака» сказал, что советовался с Одемвингие по поводу перехода в московский клуб.

— Какой Мозес человек и футболист?

— Он раньше был молчун по характеру, но сейчас он взрослеет, стал семейным и открытым человеком. Как футболист он заставляет попотеть игроков соперника. Я с ним на клубном уровне полноценно вместе поиграть не смог. Он приезжал в аренду в «Сток Сити», а я, к сожалению, в том году получил травму крестообразных связок. Но он известен скоростью, хорошо обыгрывает.

— «Спартак» брал Мозеса на правый фланг. Это оптимальная позиция для него?

— Я был удивлен, когда в «Челси» Виктор играл на позиции правого защитника. Но там было три центральных, которые прикрывали Мозеса, если он шел вперед. На левом фланге был Алонсо, они вдвоем — игроки такого плана, что могут и впереди сыграть. Поэтому они вместе спокойно подключались к атакам и при этом организованно играли на своих позициях. Честно говоря, я не считаю Мозеса игроком обороны, если речь идет о четырех защитниках. Это совсем не его позиция. Надеюсь, в «Спартаке» перед трансферами тщательно определяют роли для новичков. Так что я жду дальнейших матчей, чтобы увидеть, какие задачи будет выполнять Виктор в «Спартаке». Вообще он универсал, может сыграть и справа в полузащите, и слева. Такой игрок усилит любой клуб, если он в форме. У Виктора была серьезная травма в «Вест Хэме», но он уже полностью восстановился.

— Не все легионеры приспосабливаются к РПЛ. Какие перспективы у Мозеса в нашем чемпионате?

— Думаю, это отличное приобретение для «Спартака». Он с мячом хорошо играет, так что проблем не должно возникнуть. Хорош в обыгрыше, скорость есть. Если Муса мог играть в РПЛ, хоть он и был более ориентирован на атаку, то думаю, Мозес тоже сможет и заставит попотеть защитников других клубов. (Сергей Федоров)