12 лет назад «Зенит» обыграл в финале Кубка УЕФА «Рейнджерс» (2:0) и принес России второй европейский трофей в современной истории. В решающем матче голами отметились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

В плей-офф команда Дика Адвокаата прошла «Вильярреал», «Марсель», «Байер» и «Баварию». Нападающий питерцев Павел Погребняк на пару с форвардом мюнхенцев Лукой Тони с 10 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Впоследствии в матче за Суперкубок УЕФА «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед».

Победа «Зенита» в Манчестере. Как это было 12 лет назад