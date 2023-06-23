Писарский заявил, что после свадьбы и смены фамилии готов сосредоточиться на футболе

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский отметил, что после свадьбы и смены фамилии готов сосредоточиться на футболе.

«Сейчас я вообще пуст, выдохнул. Самые главные дела сделал, которые планировал. Сейчас можно отдаться футболу. До этого ты стараешься, но голова не только о футболе думает. Сейчас все спокойно. Думаю, в новом сезоне будет еще круче. Я хочу показать детям во дворах, в том же Крыму, что все реально. Если стараться, мечтать и просить у бога, все сбывается. Кому-то что-то доказывать не хочу — хочу играть, чтобы мои родители и жена смотрели по телевизору и радовались за меня, ведь это только для них», — приводит слова Писарского «РИА Новости».

В первой половине сезона-2022/23 Писарский выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям». Он провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.