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Пиняев близок к переходу в «Химки»

13:35
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев с большой долей вероятности зимой продолжит карьеру в «Химках».

Клубы уже проводили консультации по поводу перехода игрока в ходе летнего трансферного окна. (Максим Алланазаров)

В сезоне-2020/21 15-летний Пиняев провел за «Чертаново» 9 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Это первый сезон футболиста на взрослом уровне. Ранее Пиняева неоднократно приглашал на просмотр «Манчестер Юнайтед».

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