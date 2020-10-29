Пиняев близок к переходу в «Химки»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев с большой долей вероятности зимой продолжит карьеру в «Химках».

Клубы уже проводили консультации по поводу перехода игрока в ходе летнего трансферного окна. (Максим Алланазаров)

В сезоне-2020/21 15-летний Пиняев провел за «Чертаново» 9 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Это первый сезон футболиста на взрослом уровне. Ранее Пиняева неоднократно приглашал на просмотр «Манчестер Юнайтед».