Пимента участвует в переговорах между «Динамо» и «Страсбуром» по Захаряну, но не просила комиссию от перепродажи игрока

Агент Рафаэла Пимента помогает с трудоустройством полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна во французский «Страсбур», однако информация о ее желании получить 20 процентов от последующей перепродажи футболиста не соответствует действительности. Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров между «Динамо» и «Страсбуром».

«Рафаэла Пимента активно работает над возможными вариантами для Захаряна и делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу. Единственное официальное предложение по игроку из Европы на данный момент было от «Страсбура». Пимента участвовала в этих переговорах. Однако информация о том, что она требовала 20 процентов от последующей перепродажи Захаряна, не соответствует действительности», — сказал источник.

В среду «СЭ» сообщил, что «Страсбур» предложил «Динамо» за полузащитника Арсена Захаряна 10 миллионов евро плюс бонусы, однако «Динамо» не приняло условия французского клуба.

Полузащитник может перейти в «Челси» в 2024 году, если примет предложение — оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

Ранее о возможной комиссии Пименты в размере 20% за последующую перепродажу Захаряна сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.