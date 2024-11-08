Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что клубам из России стоит предоставлять больше возможностей тренерам-соотечественникам. По его мнению, это лучше, чем нанимать иностранных специалистов без репутации и достижений.

«Считаю, что привозить тренера-иностранца, которого никто не знает, — это неправильные мысли. Если мы делаем акцент на молодых футболистах, а для этого делается все, в регламенте прописывается: в первой лиге должны два молодых играть обязательно. И во второй лиге мы с этим столкнулись. Почему же и на русских молодых тренерах акцент тогда не делать?

Я за российских тренеров, а не за тех, которые были в том числе в «Спартаке», если брать Слишковича или Абаскаля — ребят, которые не работали. Возможно, они хорошие тренеры, но я за именитых иностранцев, которые уже достигли чего-то и могут дать что-то новое нам. Я вижу только такой путь. Давать шанс молодым тренерам-иностранцам не вижу смысла. У нас есть свои талантливые тренеры, которые готовы приступить к работе и так же использовать свои шансы», — приводит слова Пименова Metaratings.ru.

После 14 туров в нынешнем сезоне в клубах РПЛ продолжают работу шесть иностранных тренеров: чех Марцел Личка из «Динамо», сербы Марко Николич из ЦСКА и Деян Станкович из «Спартака», белорус Виктор Гончаренко из «Пари НН», испанец Франк Артига из «Химок» и босниец Владимир Слишкович из «Оренбурга».