Рязанцев: «Спаллетти говорил со мной, как отец с сыном»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о работе Лучано Спаллетти на посту главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

«Спаллетти вел себя в режиме отца, но всегда соблюдал субординацию с футболистами и со всеми, кто работал на базе. Он очень культурный человек, штаб у него такой же. На меня вообще все тренеры «Зенита» произвели очень положительное впечатление по человеческим и профессиональным качествам. Лучано говорил со мной, как отец с сыном. Ничего некрасивого с его стороны не было, — сказал Рязанцев.

Лучано Спаллетти был главным тренером футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга с декабря 2009 по март 2014 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом России. В 2010 году клуб выиграл Кубок России, а в 2011 году — Суперкубок России.

Всего за время работы Спаллетти «Зенит» сыграл 184 матча: 107 побед, 45 ничьих и 32 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 333 против 181.