Сутормин сравнил Семака и Карпина: «У каждого свое видение»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин провел сравнение между главным тренером «Зенита» Сергея Семака и наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«В чем разница между Семаком и Карпиным? Тяжело так с ходу сказать. Понятно, что в «Ростове» играет побольше молодых футболистов и есть какое-то право на ошибку. А так у каждого из них свои требования: у Валерия Георгиевича одни, у Сергея Богдановича — другие. Где-то они схожи, где-то различаются. У каждого свое видение.

Есть мнение, что Карпин лучше работает с молодыми футболистами, чем Семак. Согласен ли я с этим? Тут смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию. «Зенит» же каждый год борется за чемпионство, все в клубе хотят результата, поэтому ты не всегда можешь встроить молодого игрока. Все-таки очень тяжело сделать так, чтобы пришел молодой футболист и стал играть на ведущих ролях в «Зените». В «Ростове» же немного меньше ответственности и в целом тут для молодых ребят есть свои плюсы. Думаю, если в «Зените» появится хороший молодой футболист, который будет приносить пользу, то он тоже будет играть, — цитирует Сутормина Legalbet.

С 2019 года Сутормин играл за футбольный клуб из Санкт-Петербурга, которым руководил Сергей Семак. Летом этого года вингер перешел в «Ростов» на правах аренды. Главный тренер ростовского клуба — Валерий Карпин.