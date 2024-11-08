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Сутормин сравнил Семака и Карпина: «У каждого свое видение»

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Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин провел сравнение между главным тренером «Зенита» Сергея Семака и наставником «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

«В чем разница между Семаком и Карпиным? Тяжело так с ходу сказать. Понятно, что в «Ростове» играет побольше молодых футболистов и есть какое-то право на ошибку. А так у каждого из них свои требования: у Валерия Георгиевича одни, у Сергея Богдановича — другие. Где-то они схожи, где-то различаются. У каждого свое видение.
Есть мнение, что Карпин лучше работает с молодыми футболистами, чем Семак. Согласен ли я с этим? Тут смотря с какой стороны смотреть на эту ситуацию. «Зенит» же каждый год борется за чемпионство, все в клубе хотят результата, поэтому ты не всегда можешь встроить молодого игрока. Все-таки очень тяжело сделать так, чтобы пришел молодой футболист и стал играть на ведущих ролях в «Зените». В «Ростове» же немного меньше ответственности и в целом тут для молодых ребят есть свои плюсы. Думаю, если в «Зените» появится хороший молодой футболист, который будет приносить пользу, то он тоже будет играть, — цитирует Сутормина Legalbet.

С 2019 года Сутормин играл за футбольный клуб из Санкт-Петербурга, которым руководил Сергей Семак. Летом этого года вингер перешел в «Ростов» на правах аренды. Главный тренер ростовского клуба — Валерий Карпин.

Источник: https://legalbet.ru/news/u-kazhdogo-svoyo-videnie-sutormin-sravnil-semaka-i/
Алексей Сутормин
Валерий Карпин
Сергей Семак
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
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5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
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8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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