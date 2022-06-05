Колосков считает, что возвращение Крыховяка поднимет имидж России как государства

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможное возвращение полузащитника Гжегожа Крыховяка в «Краснодар».

«Я не увидел особой ярости в действиях Крыховяка после того, как он в одностороннем порядке прекратил действие контракта. У нас множество футболистов уехало на таких же основаниях, никто из них, насколько я понимаю, не выступил с жесткими антироссийскими заявлениями. То, что Крыховяк одумался, идет на пользу не только российскому футболу. Это поднимает имидж России как государства. Я бы расценивал это в позитивном плане, нежели искал что-то негативное», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ».

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.