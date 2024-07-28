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Мостовой заявил, что «Спартак» смешит людей трансфером Барко

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход в «Спартак» аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

Контракт с 25-летним футболистом подписан до лета 2027 года, сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

— «Спартак» вновь смешит людей — откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл. Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Барко выступал за аргентинский «Ривет Плейт». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Аргентины, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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