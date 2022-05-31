Певица МакSим высказалась об идее сделать песню «Знаешь ли ты» гимном «Спартака»

Певица МакSим прокомментировала идею сделать песню «Знаешь ли ты» гимном «Спартака».

— Многие предлагают сделать песню «Знаешь ли ты» гимном «Спартака». Вы за?

— Сложно сказать. Это точно не мне решать.

— У вас есть объяснение, почему эта песня так прижилась у фанатов красно-белых?

— Я действительно не знаю, почему песня стала настолько популярна у болельщиков. Возможно, в качестве юмористического подхода: мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга.

В воскресенье, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.