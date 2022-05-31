«Факел» продлил контракт с Акбашевым

«Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым, информирует пресс-служба клуба.

Акбашев выступает за воронежский клуб с 2020 года. В 74 матчах 30-летний полузащитник забил 14 голов.

В сезоне-2021/22 Олимп ФНЛ «Факел» занял 2-е место, набрав 74 очка в 38 турах. Воронежский клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.