Петржела жалеет, что Денисов пропал

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил о переходе Владимира Быстрова в «Спартак». Трансфер состоялся в 2005 году.

— У нас была очень сильная атака! — цитирует Петржелу Bobsoccer. — Знаю, все ребятки при деле — Влад Радимов, Андрей Аршавин, Саша Кержаков, с которым я не так давно виделся. Только скажите, где сейчас Денисов?

— Игорь закончил карьеру и ведет абсолютно закрытый образ жизни.

— Вот как? Жаль, что Игорь пропал. Надеюсь, у него все хорошо.

— Да. Все в порядке и у Владимира Быстрова, с которым мы недавно вспоминали его уход из «Зенита» в 2005-ом году. Вы не жалеете о том, что тогда все так получилось?

— Володя не должен был уходить... Пришло предложение от «Спартака», который предложил «Зениту» хорошие деньги, руководство «Зенита» решило, что это экономически выгодно.

— Быстров сказал мне, что вы прямым текстом заявили, что не нуждаетесь в нем.

— Нет, нет. Володя — быстрый правый нападающий, зачем мне было отпускать игрока основного состава? Я мог сказать, что против его ухода. Почему этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну — это был игрок основного состава.