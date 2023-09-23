Петржела считает, что у «Локомотива» нет никаких шансов в матче против «Зенита»



Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом».

«Я бы сказал, что у «Локомотива нет никаких шансов в этой игре. «Зенит» идет за очередным чемпионством. Чего не хватает командам РПЛ, чтобы бороться с «Зенитом»? Всего не хватает. Прежде всего, игра не такая качественная, как у «Зенита»», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

(Сергей Жуков)