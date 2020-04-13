«Петржела искал возможности убрать меня из ворот». Малафеев вспомнил о конкуренции с Чонтофальски

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как в сезоне-2003 боролся за место в составе с голкипером сборной Словакии Камилом Чонтофальски. По словам ветерана, новый главный тренер команды Властимил Петржела видел в Чонтофальски номера 1. Малафеев провел в «Зените» всю профессиональную карьеру с 1999 по 2016 год, Чонтофальски покинул петербуржцев в 2009 году.

«2003 год начался с больших изменений — приехал новый чешский специалист Властимил Петржела, — написал Малафеев в Instagram. — 2002 год «Зенит» провел очень невнятно. Была смена тренеров: Морозов Юрий Андреевич, Михаил Юрьевич Бирюков, Раппопорт Борис Завельевич; мы заняли 10-е место. Все ждали, что с приходом нового специалиста команда заиграет в «новый» футбол, все пойдет по-другому.

В команду приезжали новые игроки на разные позиции. Из Чехии прибыли отлично знающие и понимающие современную систему игры защитники Павел Мареш и Мартин Горак. Также в команде появились молодой перспективный чешский полузащитник Радек Ширл, нападающий Лукаш Гартиг и вратарь сборной Словакии Камил Чонтофальски.

Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила. В итоге, он принял решение, что Камил будет играть против московского «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на 0 против волгоградского «Ротора»). Он сообщил о своем решении в день матча и толком не объяснил, почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счетом 1:7.

Позже Владимир Боровичка признался мне, что они не сильно верили в меня и поэтому настаивали, чтобы приехал еще один вратарь Камил Чонтофальски. Потом я узнал от самого Камила, что его приглашали на пост номер 1 и обещали ему место основного вратаря. К тому же оказалось, что его зарплата была в 3 раза больше моей, но зависти я не почувствовал. Я до сих пор считаю: каждый получает столько, насколько обе стороны договорились. Если кого-то не устраивает, контракт не подписывается.

Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча, у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды".