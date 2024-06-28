Первый тренер Соболева: «Так понимаю, с Александром переговоры завершены. В «Зените» он будет расти»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход футболиста в «Зенит».
«О своих намерениях куда-то перейти он не говорил. Общались мы давно. То, что им интересуется «Зенит», так это давно известно. Я так понимаю, что с ним переговоры уже завершены. Видимо, там сейчас договариваются сами клубы, «Спартак» хочет получить побольше денег, как я понимаю. То, что Соболев в «Спартаке» бьется за клуб — это не так. Он бьется за команду. Если он будет играть в «Зените», то точно так же будет биться за них. Будет ли этот трансфер для Саши развитием? Ну естественно, «Зенит» топовая команда и в ней он будет расти», — сказал Горбунов «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить Соболева, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.
27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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