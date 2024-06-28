Первый тренер Соболева: «Так понимаю, с Александром переговоры завершены. В «Зените» он будет расти»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход футболиста в «Зенит».

«О своих намерениях куда-то перейти он не говорил. Общались мы давно. То, что им интересуется «Зенит», так это давно известно. Я так понимаю, что с ним переговоры уже завершены. Видимо, там сейчас договариваются сами клубы, «Спартак» хочет получить побольше денег, как я понимаю. То, что Соболев в «Спартаке» бьется за клуб — это не так. Он бьется за команду. Если он будет играть в «Зените», то точно так же будет биться за них. Будет ли этот трансфер для Саши развитием? Ну естественно, «Зенит» топовая команда и в ней он будет расти», — сказал Горбунов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить Соболева, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Александр Абустин