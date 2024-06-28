Бизнесмен Садыгов: «Информация, что официальное расставание «Химок» с Талалаевым не оформлено, не верна»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал «СЭ» информацию, что подмосковный клуб официально не расстался с бывшим главным тренером Андреем Талалаевым. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко Против».
«Наш клуб расторг контракт с Андреем Талалаевым неделю назад, о чем было официально объявлено на сайте «Химок». Поэтому информация, что официальное расставание с Талалаевым пока не оформлено, не соответствует действительности», — сказал Садыгов «СЭ».
28 июня пресс-служба подмосковного клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом Франком Артигой.
47-летний испанец сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.
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