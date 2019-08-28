Первый тренер Сутормина подтвердил: 1 миллион рублей уже у него

Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил «СЭ», что получил 1 миллион рублей в качестве благодарности от футболиста.

— Это для меня не очень приятная тема, понимаете? — начал Александр Иванович. — Почему мы постоянно говорим о деньгах? Я здесь при чем? Алексей захотел сделать и сделал. Каким образом это случилось — другой вопрос. Уже вроде бы все знают, что деньги он перевел родителям и те связались со мной. Там ведь и «Зенит, насколько я понимаю, поучаствовал. А если сказал клуб, такие вещи будут выполняться. Вопросов нет.

— Вы говорили с Алексеем?

— Мы дружим с его родителями, общался с ними. Они взяли, приехали и все сделали. Клуб тоже как-то поучаствовал.

— То есть миллион рублей вы уже получили?

— Да. Мне сейчас все звонят из-за этих денег. Леха сделал хорошее дело, его же никто не заставлял. Может, сейчас другие тоже не будут забывать. Совесть у кого-то проснется. Есть ведь тот же Ойеволе — мой воспитанник. Леша только начал играть — благодарен. Другой — не благодарен.

25-летний Сутормин подписал контракт с «Зенитом» 8 июля. Соглашение заключено по схеме «3+1». За 9 дней до этого он перешел в «Рубин» из «Оренбурга». Неделю назад же пообещал подарить миллион рублей своему первому тренеру. (Дмитрий Зимин)

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