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Сегодня, 11:08

Первый тренер Чалова — о том, стоит ли форварду ехать в Европу: «Если он будет играть, а не сидеть на скамейке...»

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Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, ответил «СЭ» на вопрос о том, стоит ли форварду вновь попробовать свои силы в Европе.

«Ну, если его пригласят в Европу, чтобы он играл, а не сидел на скамейке запасных... Для футболиста самое главное — играть, а не сидеть. Нужно стабильно выходить на поле. А то в «Базеле» он сначала играл, а потом со скамейки появлялся. Это же минус для футболиста. Нужна такая команда, чтобы он получал удовольствие от игры, чтобы с тренером были хорошие отношения, чтобы он верил в его. А так нет смысла просто ехать в Европу. В наше время россиянину сложно уехать играть в Европу. Раньше легче было. Это мое мнение», — сказал Коваль корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 Чалов сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.

Во второй половине сезона-2021/22 форвард выступал за «Базель» на правах аренды из ЦСКА, россиянин забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх за швейцарскую команду.

Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Максим Ненахов

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